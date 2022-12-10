بالصور: القسام ينظم عرضًا عسكريًا حمل اسم (عرين الأسود)

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عرضًا عسكريًا مساء السبت، حمل اسم (عرين الأسود).

ويأتي العرض بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 35، حيث انطلق من غرب مدينة غزة، وصولًا إلى مكتب قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وسط المدينة.

وشارك في المسير، عشرات المسلحين من كتائب القسام، الذين لبسوا عصبًا تحمل شعار واسم عرين الأسود، تأكيدا على مساندة مقاومة غزة لأبطال الضفة الغربية المحتلة.

كما حمل جنود القسام صورًا لشهداء عرين الأسود والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا مؤخرًا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي).