من هو ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟ ياسين بونو هو حارس كرة قدم مغربي محترف، بدأ مسيرته في مدرسة نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي.

وتدرّج حارس المنتخب المغربي ياسين بونو في كل الفئات العمرية للنادي، حتى وصل إلى الفريق الأول الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي موسم 2010/2009، كما بلغ معه نهائي عصبة الأبطال الأفريقية عام 2011.

انتقل حارس المنتخب المغربي ياسين بونو إلى الدوري الإسباني عام 2012، ولعب مع عدد من الأندية الإسبانيّة في القسمين الأول والثاني، كان آخرها نادي إشبيلية الذي يلعب له بعقد يمتد إلى سنة 2025، كما يعدّ في الوقت ذاته الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، ويحلم بكتابة التاريخ في مونديال قطر.

التجربة الرياضية مع المنتخب

خاض حارس المنتخب المغربي ياسين بونو عدة مباريات دولية مع مختلف الفئات العمرية للمنتخب المغربي في الفترة بين 2011 و2012، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية سنة 2012 في لندن مع المنتخب الأولمبي المغربي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، استدعي ياسين بونو لأول مرة إلى المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، من طرف المدرب رشيد الطاوسي، للمشاركة في مباراة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ضد منتخب الطوغو، لكنه ظل على مقاعد البدلاء.

خلال هذه الفترة اتصل ياسين بونو بينيتو فلورو مدرب المنتخب الكندي بياسين بونو لتمثيل منتخب كندا، بحكم أن بونو يحمل الجنسيتين المغربية والكندية، لكنه رفض ذلك وقال في تصريحات صحفية "كان حلمي دائما أن ألعب للمغرب، لقد لعبت في جميع الفئات العمرية للمنتخب المغربي، وكان من الطبيعي أن أحلم باللعب لأسود الأطلس".

لعب ياسين بونو أول مباراة له مع المنتخب المغربي يوم 14 أغسطس/آب 2013 ضد منتخب بوركينا فاسو على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، وكانت مباراة وديّة خسرها أسود الأطلس بنتيجة 1-2.

توالت بعدها مشاركات ياسين بونو مع المنتخب المغربي في عدة منافسات، فخاض معه 3 نسخ من مسابقة كأس أمم أفريقيا في الأعوام 2017 و2019 و2022، ونسختين من كأس العالم في عامي 2018 و2022.

وأصبح ياسين بونو هو الحارس الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، وقدم معه إنجازات كبيرة، أبرزها التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة كأس العالم 2022 في قطر على رأس المجموعة السادسة التي تضم منتخبات قوية هي بلجيكا وكرواتيا وكندا.

المولد والنشأة

ولد ياسين بونو يوم الخامس من أبريل/نيسان عام 1991، في مدينة مونتريال الكندية، لأبوين مغربيين من مدينة فاس. والده مهندس دولة وأستاذ سابق في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

عاد مع أسرته إلى المغرب في طفولته، واستقروا في منطقة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، وهناك بدأت رحلته الرياضية.

يتقن ياسين بونو أربع لغات، هي: العربية، والإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وهو متزوج وأب لطفل.

اقرأ أيضا: أهداف مباراة المغرب والبرتغال

مغرب الأسود .. خمسة في عين الحسود

سطر منتخب المغرب إنجازا تاريخيا ببلوغ نصف نهائي كأس العالم (قطر 2022)، بعد الفوز على البرتغال بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع النهائي.

ويدين الأسود بهذا الفوز ليوسف النصيري، صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

بهذا الانتصار، يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال طوال تاريخه، لينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا.

ونجح النصيري في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 42، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر يحيي عطية الله، ارتقى لها ببراعة ووضع الكرة في الشباك.

واستمر صمود المغاربة في الدقائق الأخيرة، ليحققون المفاجأة ويطيحون بالبرتغال من ربع النهائي، ويواصلون كتابة التاريخ.

اقرأ أيضا:

أهداف مباراة المغرب والبرتغال

8 أرقام بارزة في اليوم الـ20 من كأس العالم 2022

إحصائية مذهلة لأسود الأطلس في مونديال قطر