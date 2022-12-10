أبو زهري: حريصون على العلاقة مع جميع الدول العربية دون استثناء

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري حرص الحركة على العلاقة مع جميع الدول العربية دون استثناء.

وقال أبو زهري في تصريحات صحفية مساء السبت: "إنه رغم امتلاكنا لعلاقات استراتيجية مع بعض الدول، إلا أننا حريصون على العلاقة مع جميع الدول".

وأبرق بالتهنئة إلى الأشقاء المغاربة بفوزهم وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.

وأشار أبو زهري إلى أن هناك تقاطعا في المصالح مع الدول العربية على أساس قاعدة مواجهة الاحتلال.

ونوه بأن حماس أكبر حركة في الساحة الفلسطينية، مبينا أنها لم تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية