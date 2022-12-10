الاحتلال يقمع احتفالات المقدسيين بفوز المغرب

قمعت قوات الاحتلال احتفالات الفلسطينيين في القدس، بفوز المغرب في مباراة ربع النهائي بكأس العالم، واعتدت عليهم بالضرب والملاحقة.

وتجمع مئات الشبان الفلسطينيين في ساحة باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، ومناطق وشوارع أخرى السبت في القدس، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والمغربية وهتفوا احتفاء بفوز المغرب، لكن قوات الاحتلال باغتتهم، واعتدت على العديد منهم بالضرب والتنكيل وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجراح.

ورغم قمع الاحتلال، إلا أن مئات الفلسطينيين واصلوا التعبير عن فرحتهم بتأهل المغرب، حيث تجمعوا مجددا في ساحة باب العامود، وشوارع محيطة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والمغربية على السيارات والمنازل والدراجات النارية في القدس.

وحقق المنتخب المغربي تأهلا تاريخيا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، عقب إطاحته بالمنتخب البرتغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت لحساب ربع نهائي المسابقة.

أجواء الفرحة تعم شوارع مدينة القدس بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 🇲🇦 pic.twitter.com/Gxl9nbGkH7 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 10, 2022

رغم اعتداءات جنود الاحتلال على المقدسيين.. هتافاتٌ نصرة للمغرب تعلو في شوارع القدس pic.twitter.com/4NISuL8gDR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 10, 2022

#عاجل| الاحتلال يعتدي على الشبان في منطقة باب العامود خلال احتفالهم بفوز المنتخب المغربي pic.twitter.com/RUtK2IGZhq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 10, 2022