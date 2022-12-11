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سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 ، حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا في المملكة العربية السعودية ، متأثرة بعطلة سوق الأسهم العالمية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 216.66 ريال، وسعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 198.60 ريال، وسعر جرام الذهب عيار 21 عند 189.57 ريال، وسعر واحد. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 162.49 ريال، وسعر الذهب عيار 14 قيراط 126.38 ريال.

سعر جنيه الذهب الآن في السعودية

تداول سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 عند 1819.91 ريال، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1906.58 ريال، وسجل سعر جنيه الذهب عيار 24 نحو 2079.90 ريال.

سعر أونصة الذهب الآن في السعودية

سجلت أسعار أونصة الذهب اليوم مسجلة 6738.5 ريالات للبيع مقابل 6742.5 ريال للشراء.

سعر الذهب المستعمل اليوم

بلغ سعر الذهب المستعمل اليوم في السوق السعودي، عيار 22 نحو 193.60 ريال للبيع مقابل 232.36 ريال للشراء جديد، وهذا السعر يشمل "المصنعية".

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