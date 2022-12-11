اللجنة الرياضية لحماس تنظم سباق الدراجات الهوائية برفح

نظمت اللجنة الرياضية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء أمس السبت سباق دراجات هوائية في ذكرى الانطلاقة ال35 لحركة حماس، وذلك بحضور مسؤول اللجنة الرياضية أ. أيمن الرنتيسي وبعض من أعضاء اللجنة الرياضية برفح جنوبي قطاع غزة.

وشارك في السباق 60 متسابقاً من أبناء المحافظة، انطلقوا من ميدان الشهداء بتأمين شرطة المرور والخدمات الطبية وبإشراف كوادر اللجنة الرياضية، وانتهت قرب المستشفى الكويتي بالمحافظة.

وقال الرنتيسي إن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات الانطلاقة المباركة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين.

وشكر الرنتيسي شرطة المرور والخدمات الطبية وجهاز العمل الجماهيري والكشافة على جهودهم المبذولة لإنجاح السباق.

واختتم السباق بتكريم 10 الأوائل الفائزين وسط فرحة ارتسمت على كل من شارك في السباق.