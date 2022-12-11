كلب يوقع عصابة مخدرات دولية في قبضة السلطات البريطانية

ساعدت صورة لكلب أليف يدعى "بوب" وصورتان من "السيلفي"، سلطات الأمن البريطانية في القبض على عصابة دولية لتهريب المخدرات.

ووفقا لـ"وكالة الجريمة الوطنية" (NCA) في المملكة المتحدة، كان تاجر مخدرات يدعى داني براون (55 عاما) يستخدم تطبيق اتصالات مشفر عندما أرسل صورة كلبه إلى صديقه وشريكه في الجريمة ستيفان بالدوف (62 عاما).

تخطيط للمخدرات

وقالت الوكالة إن براون كان يستخدم منصة اتصالات مشفرة تدعى "إنكرو شات" (Encro Chat) للتواصل مع شريكه، حيث كانوا يخططون لنقل 448 كيلوغراما من المخدرات إلى أستراليا، تقدر قيمتها بـ 45 مليون جنيه إسترليني (نحو 55 مليون دولار).

واعترضت السلطات البريطانية بعض الاتصالات بين الطرفين، بما في ذلك صورة الكلب بوب.

وبمجرد أن أرسل براون صورة كلبه "بوب"، إلى شريكه بالدوف قام محققو وكالة الجريمة الوطنية بتكبير رقم الهاتف واستخدموه -من بين العديد من التكتيكات الأخرى في تحقيق مضنٍ- لإثبات أن براون كان جزءا من المؤامرة.

ووفق موقع الوكالة فإن الرجلين أرسلا أيضا صورا ذاتية عرضية لبعضهما البعض على تطبيق "إنكرو شات"، مما سمح للمحققين بربط الاثنين بخطة إخفاء المخدرات في ذراع حفار ضخم قبل شحنها إلى استراليا.

وقالت الوكالة إن براون أرسل أيضا صورة لتلفزيونه على التطبيق المشفر، لكنه لم يدرك أن انعكاس صورته شوهد بوضوح على شاشة التلفزيون.

وقال كريس هيل، مدير العمليات في الوكالة، في بيان "كانت صور سيلفي بالصدفة وصور براون والكلب بوب، بمثابة الكرز على الكعكة لإثبات من كان يدير تلك الجريمة".

ونظم براون وطاقمه مزادا وهميا لجعل شحنة معدات البناء المليئة بالعقاقير إلى أستراليا تبدو مشروعة، قبل أن يتمكن ضباط قوة الحدود الأسترالية من اعتراض الشحنة.

وأُدين براون وبلداوف في النهاية بتهمة الاتجار بالمخدرات مع 3 رجال آخرين. وحكم على براون بالسجن 26 عاما بينما حكم على بلدوف بالسجن 28 عاما.

المصدر: الجزيرة نت