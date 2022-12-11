بث مباشر الان مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز تنطلق مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد 11-12-2022، بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي على ستاد السويس، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من جولات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي طلائع الجيش لحصد الثلاث نقاط الثانية له في الدوري في مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، مع مدربه الجديد محمد يوسف الذي تولى المسؤولية خلفًا لعلاء عبد العال.

ويطمح نادي البورسعيدي في حصد النقاط الثلاث، تحت قيادة مدربه المؤقت طارق سليمان، والذي سيحاول الحفاظ على استقرار الفريق وعودة الثقة، قبل إسناد المهمة للبرتغالي جايمي باتشيكو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد رحيل إيهاب جلال عن القيادة الفنية للفريق الأخضر.

اقرأ أيضا: كم سيحصل منتخب المغرب بعد التأهل "التاريخي" لنصف نهائي مونديال قطر 2022؟

ترتيب طلائع الجيش والمصري البورسعيدي

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، حيث خسر في ثلاث مباريات وحقق الفوز في مباراة واحدة كما حقق تعادلًا وحيدًا أيضًا.

كمتاا يحتل النادي المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 6 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مرة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي

ستنقل مباراة طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري على موقع وتليفزيون “كورة بلس”.

وتبث "الرسالة نت" عبر موقعها "الرسالة سبورت" مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 بجودة عالية، وللمشاهدة اضغط هنا.