بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز تبث مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 11-12-2022 عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يواجه الزمالك ضد بيراميدز عند السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتبث مباراة الزمالك وبيراميدز عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وجنوب أفريقيا، والأردن.

ومباراة الزمالك ضد بيراميدز تبث عند الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين وقطر والكويت، التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبى ودبى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدورى العام

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الثالثة المؤجلة بينهما ببطولة الدورى العام عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في الدورى العام

من المتوقع أن يلعب فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك بقوته الضاربة أمام فريق بيراميدز، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى، حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمرو السيسى، محمد عب الغنى، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف حسن

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في الدورى العام

من المتوقع أن يلعب تاكيس جوناس المدير الفنى لفريق بيراميدز ضد الزمالك في مباراتهما الليلة ببطولة الدورى العام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامى، على جبر، محمد الشيبى، محمد حمدى

خط الوسط: رمضان صبحى، بلاتى توريه، مصطفى فتحى، إسلام عيسى، وليد الكرتى

خط الهجوم: فخرى لاكاى

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