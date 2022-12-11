بث مباشر الان شاهد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد 11-12-2022،.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك المباراة ضد بيراميدز وهو يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، أحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.

اقرأ أيضا: بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدورى العام

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الثالثة المؤجلة بينهما ببطولة الدورى العام عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بجودة عالية دون تقطيع اضغط هنا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في الدورى العام

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى، حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمرو السيسى، محمد عب الغنى، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف حسن

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في الدورى العام

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامى، على جبر، محمد الشيبى، محمد حمدى

خط الوسط: رمضان صبحى، بلاتى توريه، مصطفى فتحى، إسلام عيسى، وليد الكرتى

خط الهجوم: فخرى لاكاى

اقرأ أيضا:

بالفيديو: بث مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

بث مباشر الان مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز