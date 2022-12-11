مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر أون سبورت يلا شوت من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 11-12-2022 في الجولة الثالثة المؤجلة بين الفريقين ببطولة الدورى العام.

يسعى ناد الزمالك للحفاظ على لقبه كحامل لقب بطولة الدورى العام، واستمرار الفوز في المباريات على حساب بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يواجه الزمالك نادي بيراميدز عند السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويبث ماتش الزمالك وبيراميدز عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وجنوب أفريقيا، والأردن.

وماتش الزمالك ضد بيراميدز تبث عند الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين وقطر والكويت، التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبى ودبى.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدورى العام

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الثالثة المؤجلة بينهما ببطولة الدورى العام عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في الدورى العام

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى، حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمرو السيسى، محمد عب الغنى، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف حسن

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في الدورى العام

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامى، على جبر، محمد الشيبى، محمد حمدى

خط الوسط: رمضان صبحى، بلاتى توريه، مصطفى فتحى، إسلام عيسى، وليد الكرتى

خط الهجوم: فخرى لاكاى

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