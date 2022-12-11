الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء منازل ومنشآت فلسطينية بالقدس والضفة

أخطرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، أصحاب عدد من المنازل والمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، باتخاذها قرار هدم أو وقف بناء بحق ممتلكاتهم.

وقررت قوات الاحتلال هدم بناية سكنية في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تعود لعائلة الرجبي، ومقامة منذ ثلاثين عاماً في مدينة القدس المحتلة.

وأوقفت سلطات الاحتلال بناء 11 مسكناً ومنشأة جنوب الخليل، واقتحمت منطقة "زويدين" في البادية البدوية شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في أربعة مساكن، تعود لكل من: ناصر الاتيمين، وإبراهيم مفلح الاتيمين، وفايز الاتيمين، وعبد الرحمن الطعيمات.

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في مسكن ومرافقه وبركس وحظيرة للأغنام للمواطن خليل رمضان الاتيمين، بالإضافة إلى اخطارين للمواطن هاشم إبراهيم الاتيمين، تشمل مسكنا ومرافقه.

وفي مسافر يطا، أخطرت قوات الاحتلال المواطن ناصر أبو عبيد بوقف العمل والبناء في بركس زراعي في منطقة "التبان"، كما قامت بتصوير تجمع "خلة الضبع".

وأبلغت قوات الات الاحتلال ظهر اليوم، بوقف البناء بمنزلين في بلدة نعلين غرب رام الله، وسلمت المواطنين سامر مصطفى الخواجا وخلدون أبو فخيدة، اخطارين بوقف البناء في منزليهما.

وطالت إخطارات الاحتلال منشآت زراعية يبلغ طولها 1200 متر، في منطقة عاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.