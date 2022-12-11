حماس تدين منع أجهزة السلطة بالضفة فعاليات انطلاقتها الـ 35

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منع أجهزة السلطة بالضفة المحتلة فعاليات ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين، مؤكدة أن شعبنا سيبقى حاضناً لمشروع المقاومة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي مساء الأحد أنّ المحاولات المستميتة التي تبذلها أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقة الحركة في الضفة الغربية محاولات فاشلة، مشددة على أنها لن تنجح في نزع فكرة المقاومة من صدور أبناء شعبنا.

وأدانت الحركة بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال بشكل متزامن ومتناسق بحق أنصار الحركة في الضفة المحتلة.

وشددت على أنّ شعبنا الفلسطيني وهو يتقدم على صعيد العمل المقاوم وصدّ عدوان الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا ومدننا ومقدساتنا وأقصانا، سيبقى الحارس الأمين لفكرة المقاومة والثورة، ورأس الحربة في الدفاع عنها، حتى تحرير الأرض والعودة للديار وتطهير المقدسات ودحر هذا المحتل.

وأكدت أنّ حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ35، تعاهد شعبنا الفلسطيني العظيم على الثبات على القيم والمبادئ الوطنية والتمسك بالمقاومة سبيلا للتحرير.

وطالبت الحركة السلطة بكف يدها الغليظة عن شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة التنسيق الأمني لصالح الاحتلال على حساب شعبنا وخياراته ومبادئه الوطنية والتحررية.