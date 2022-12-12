سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ،حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا في المملكة العربية السعودية.





سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم

- سعر الذهب في السعودية عيار 24 بقيمة 216.66 ريال للجرام، ما يعادل 57.78 دولار.

- سعر الذهب في السعودية عيار 22 بقيمة 198.60 ريال للجرام، مايعادل 50.55 دولار.

سعر الذهب في السعودية

- سعر الذهب في السعودية عيار 21 بقيمة 189.57 ريال للجرام، ما يعادل 50.24 دولار.

- سعر الذهب في السعودية عيار 18 بقيمة 162.49 ريال للجرام، ما يعادل 43.33 دولار.

- سعر الذهب في السعودية عيار 14 بقيمة 126.38 ريال للجرام، ما يعادل 33.70 دولار.

سعر أونصة الذهب الآن في السعودية

- سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع بقيمة 6738 ريال، مايعادل 1797 دولار.

- سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء بقيمة 6742 ريال، ما يعادل 1798 دولار.