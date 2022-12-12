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سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022
سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ،حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022
 

سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم

- سعر الذهب في السعودية عيار 24 بقيمة 216.66 ريال للجرام، ما يعادل 57.78 دولار.

- سعر الذهب في السعودية عيار 22 بقيمة 198.60 ريال للجرام، مايعادل 50.55 دولار.

سعر الذهب في السعودية

- سعر الذهب في السعودية عيار 21 بقيمة 189.57 ريال للجرام، ما يعادل 50.24 دولار.

- سعر الذهب في السعودية عيار 18 بقيمة 162.49 ريال للجرام، ما يعادل 43.33 دولار.

- سعر الذهب في السعودية عيار 14 بقيمة 126.38 ريال للجرام، ما يعادل 33.70 دولار.

سعر أونصة الذهب الآن في السعودية

- سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع بقيمة 6738 ريال، مايعادل 1797 دولار.

- سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء بقيمة 6742 ريال، ما يعادل 1798 دولار.

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