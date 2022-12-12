سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 ، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، في أسواق الصاغة بعد الارتفاعات التاريخية في المعدن الأصفر لأول مرة في تاريخ مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

حيث سجل الذهب عيار 21 1200 جنيه منذ شهرين، حتى وصل إلى 1680 جنيها، مما اضطر المقبلين على الزواج إلى رفض شراء الذهب.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 1650 جنيها.

سعر ذهب عيار 24 في مصر

فيما تراوح سعر جرام ذهب عيار 24 نحو 1885 جنيها الاثنين 12 ديسمبر 2022.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

وتوقف سعر الذهب عيار 18 الاثنين قرب نطاق 1414 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر جنيه ذهب اليوم عيار 21 ووزن 8 جرامات الاثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 13200 جنيها.

سعر نصف جنيه الذهب في مصر

وتباين سعر نصف جنيه ذهب 4 جرامات نحو 6600 جنيه.

سعر ربع جنيه ذهب في مصر

وبلغ سعر ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام اليوم الاثنين نحو 3300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة ذهب وزن جرام اليوم نحو 1920 جنيها.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات نحو 9600 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات نحو 19200 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 30 جراما اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 نحو 57.600 ألف جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31 جراما

سبيكة ذهب وزن 31 سجل نحو 59.520 ألف جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام

سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام نحو 59.712 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما في مصر

سعر سبيكة ذهب وزن 50 جراما اليوم الاثنين نحو 96 ألف جنيه.

سبيكة ذهب 100 جرام في مصر

سبيكة ذهب وزن 100 جرام نحو 192 ألف جنيه.

سبيكة ذهب وزن كيلو في مصر

سبيكة ذهب وزن 1000 جرام، كيلو نحو 1.920 مليون جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 1797 دولا.