صحف عبرية: مونديال قطر أكد أن التطبيع مع (إسرائيل) بعيد جدا

تناولت عدد من الصحف والمواقع (الإسرائيلية) تغير نظرة المجتمع (الإسرائيلي) إلى التطبيع مع العالم العربي خلال كأس العالم في قطر 2022، وحقيقة أن العالم العربي بعيد كل البعد عن التطبيع مع (إسرائيل)، خاصة بعد الاحتفال بفوز المغرب ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم وسيطرة العلم الفلسطيني على هذه الأجواء.

هزمت (إسرائيل)

وتحت عنوان "فلسطين هزمت (إسرائيل) في أكبر مسرح في العالم، المونديال" كتبت صحيفة (معاريف) العبرية أن المغرب حمل القضية الفلسطينية حتى نصف النهائي مونديال قطر و"أن المشجعين الذين حضروا البطولة ذهبوا مع التيار الرافض للتطبيع مع (إسرائيل)".

وأضافت الصحيفة أنه لا أحد في ملاعب المونديال يغفل حقيقة أن اللاعبين المغاربة يحتفلون بالأعلام الفلسطينية بعد كل مباراة، مؤكدة أن القصة الرياضية لأنجح فريق عربي وأفريقي في تاريخ المونديال، جعلت القضية الفلسطينية تتصدر عناوين الصحف العالمية أيضًا.

كأس العالم للتضامن العربي

وقال الكاتب شاحار بيرديشفسكي في مقال رأي بصحيفة معاريف (الإسرائيلية) "كنا جميعًا نتمنى أن يكون لقطار التطبيع بعض التأثير على الرأي العام في العالم العربي تجاه إسرائيل، واكتشفنا أننا كنا مخطئين. الآن نشهد الحقيقة المرة التي وضعها مشجعو كأس العالم العربي أمام أعيننا".

وأضاف "كأس العالم الحالية ستُذكر أكثر من أي شيء آخر، باعتبارها كأس العالم للتضامن العربي حول السردية الفلسطينية".

وتابع قائلًا "تلقت الرواية الفلسطينية دفعة كبيرة خلال كأس العالم الحالية بقطر. وفي جميع المباريات كان يرى على الأقل علم فلسطيني واحد يرفرف في الملعب، بينما في عدة مناسبات رفعت لافتات كبيرة كتب عليها (فلسطين حرة)".

وأضاف "دعونا لا ننسى عبارات الكراهية العديدة ضد المذيعين والصحفيين (الإسرائيليين) الذين أتوا إلى قطر لمجرد القيام بعملهم".

وختم الصحفي قوله "لم تنتهِ بطولة كأس العالم الحالية بعد. وسنتذكر نتائجها التاريخية لسنوات عديدة قادمة، لكننا كمشاهدين (إسرائيليين)، ربما اعتقد الأشخاص السذج أن قطار التطبيع الذي يغادر المحطة كان سيغير شيئًا ما في قلوب العالم العربي تجاه (إسرائيل)، على أي حال فإن كأس العالم الحالية أبرزت تضامن العالم العربي ومحورية الرواية الفلسطينية فيه".

علم فلسطين يحكي قصة مونديال قطر

وذكر كاتب (إسرائيلي) في موقع (ICE) (الإسرائيلي) أن صورة العلم الفلسطيني التي رفعها بفخر لاعبو المنتخب المغربي، وهم يحتفلون بالتأهل التاريخي لربع نهائي المونديال، تحكي قصة مونديال قطر 2022.

وأضاف "منذ صافرة افتتاح المونديال، تحظى الرواية الفلسطينية بدعم هائل، ويرفع العلم الفلسطيني في كل مباراة. وتندمج الدعوات لتحرير فلسطين مع أغاني الجماهير من الدول المختلفة. لقد أصبح دعم المطلب الفلسطيني بالاستقلال من أكثر الرسائل ارتباطًا بكأس العالم الحالي".

وختم بقوله "شئنا أم أبينا كأس العالم في قطر يعكس أن هناك أصواتا ضد الاحتلال (الإسرائيلي) وإنكار حقوق الفلسطينيين. وفي المستقبل ستسود الأصوات الداعية لمقاطعة (إسرائيل) بسبب الاحتلال وستصل إلى قصور الحكام، طالما استمرت (إسرائيل) في السيطرة على المناطق، فلن يكون هناك شرق أوسط جديد".

صعود المغرب أنجح القضية

وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن عشرات الآلاف من المشجعين المغاربة "بعد الانتصارات، بدلًا من الاحتفال بعلم بلادهم، كانوا يحملون علم فلسطين".

وقالت "لقد أخذ المغرب القضية الفلسطينية يدًا بيد إلى عناوين الصحف في العالم الغربي".

وخلصت الصحيفة إلى أن قصة النجاح المثيرة للمنتخب المغربي في مونديال 2022 من مباراة إلى أخرى ووصوله لنصف النهائي يمثل قصة نجاح عظيمة للقضية الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع (إسرائيلية)