حماس: مهرجان الانطلاقة يمثل استفتاءً جديدًا على المقاومة

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الجماهير التي ستزحف بعد غدٍ نحو ساحة الكتيبة تمثل استفتاءً جديداً على المقاومة الفلسطينية، وانتصاراً لحقوق شعبنا ودعمًا وإسناداً لأهلنا الثائرين في الضفة الغربية، وتعزيزاً لثبات المقدسيين، وأهل الداخل في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأوضح القانوع أن استعدادات حركة حماس جارية على قدمٍ وساق لاستقبال الجماهير المهيبة على أرض الكتيبة الخضراء من مختلف مناطق قطاع غزة بعد غدٍ الأربعاء الساعة 12 ظهراً في مشهد مهيب وغير مسبوق لإحياء عرس انطلاقتها الـــ35.

وقال القانوع: "إن حركة حماس تهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفاعلة والخروج والاحتشاد بكل قوة للانتصار للأقصى، ودعم أهلنا في الضفة، والتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت".