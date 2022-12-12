دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بولتيكنيك فلسطين، اليوم الاثنين، للمشاركة في احتفال ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ35، يوم غد الثلاثاء.

وأهابت الكتلة بالجماهير بالمشاركة بالحفل الجماهيري الكبير تحت عنوان، "بيعة الوفاء وعهد الشهداء".

وبينت أنه سيقام بمدرج الشهيد بلال عمرو، يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة الـ12 والنص ظهرا، مضيفة: " حضوركم سيكون دعما للشهداء، ووفاء للمقاومة".

وأحيا طلاب جامعتي القدس في أبو ديس، والنجاح في نابلس، أمس الأحد، انطلاقة حركة حماس ال35، بفعاليات ومسير عسكري داخل الجامعتين.

ويوم الأربعاء تنظم كتلة بيرزيت مهرجانها المهيب في قاعة الشهيد كمال ناصر، يعقبه مسير لأبنائها احتفالاً بالنطلاق حركة حماس.

وأعلنت حركة “حماس” في المحافظة، عن انطلاق فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين تحت عنوان: “آتون بطوفان هادر”.

وستختتم الفعاليات بالعرس الوطني الكبير الذي سيقام ظهر الأربعاء القادم 14 ديسمبر في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة “.