أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن محصول الفراولة للعام الجاري سيكون أعلى من العام الماضي، في ظل زيادة المساحات المزروعة خلال العام الجاري.

وقال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة، لـ "الرسالة نت" إن محصول الفراولة مزروع على مساحة 3600 دونم، وهي مساحة أوسع من العام الماضي.

وتوقّع أبو عودة أن يكون إنتاج الموسم الحالي 11 ألف طن، "وهي كمية كبيرة مقارنة بمعدلات الإنتاج السنوية".

وأوضح أن المساحات تتركز في منطقة شمال قطاع غزة وخصوصا بيت لاهيا، وأن هناك توقعات بأن تكون كمية الإنتاج كبيرة، رغم التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول هذا العام.

ولفت إلى أنه يوجد نوعين من الزراعة، الأرضية "التقليدية"، والمعلقة "حديثة الزراعة ومساحاتها لا تزال قليلة".

وأشار أبو عودة إلى أن المزارعين اتخذوا من الزراعة المعلقة نوعا من السياحة الزراعية، موضحا أن حصاد الإنتاج وطرحه في الأسواق بدأ منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبين أنّ المزارعين يبدؤون في تصدير الفراولة في الفترة الأولى للاستفادة من السعر وخصوصا أن تكلفة زراعته مرتفعة".

وذكر أنه مع نهاية فترة الأعياد، وحلول نهاية العام تكون هناك زيادة في كميات الإنتاج وقلة التصدير للخارج ويكون المحصول مطروحا بكميات وفيرة في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين.