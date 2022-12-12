رونالدو يوجه رسائل أخيرة بعد وداع المونديال

عبَّر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حزنه البالغ لخروجه من كأس العالم بقطر، في وقتٍ شكر بلاده البرتغال التي ساندته ودولة قطر مستضيفة هذه النسخة الاستثنائية من المونديال.

وقال اللاعب الذي شارك في 5 نسخ مختلفة من المونديال، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان أكبر حلم بالنسبة لي في مسيرتي”.

وأضاف: “لحسن الحظ فزت بعديد من الألقاب الدولية وضمن ذلك مع البرتغال، ولكن وضع اسم بلدي في أعلى قمة لكرة القدم العالمية كان أكبر أحلامي”.

وتابع: “لقد قاتلت من أجل ذلك، قاتلت بشدة من أجل هذا الحلم، في 5 مشاركات على مدار 16 عاماً، كنت دائماً بجانب لاعبين عظماء ولقيت دعماً من ملايين البرتغاليين، منحتهم كل ما لديّ”.

وأكد بقوله: “لم أدر وجهي قط في القتال ولم أفقد الأمل في هذا الحلم. للأسف انتهى الحلم بالأمس، فقط أريدكم أن تعلموا جميعاً أن هناك الكثير قد قيل وكُتب، ولكن التزامي للبرتغال لم يتغير ولو للحظة، دائماً ما كنت أقاتل من أجل هدفنا جميعاً ولم أدر ظهري لزملائي أو لبلدي”.

وأكمل: “لا يوجد الكثير ليقال الآن، شكراً للبرتغال، شكراً لقطر، الحلم كان جميلاً”.