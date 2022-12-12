 حماس بغرب غزة توزع مساعدات عينية للأسر الفقيرة 

وزعت دائرة المؤسسات التابعة لحركة حماس في منطقة غرب غزة عدداً من المساعدات العينية والإغاثية على الأسرة الفقيرة والمستورة في المنطقة.

وأكدت دائرة المؤسسات أن هذه المساعدات تأتي للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا وتعزيز الحاضنة الشعبية والجبهة الداخلية، وكلمسة وفاء لأهالينا المرابطين في قطاع غزة.

وأوضحت الدائرة أن هذه المساعدات وزعت على العائلات المستورة والأسر الفقيرة من خلال تقديم طرود غذائية و كسوة شتاء على الأسر الأكثر احتياجا في المنطقة.

وتنظّم حركة المقاومة الإسلامية حماس مهرجاناً مركزياً في مدينة غزة يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة انطلاقتها الخامسة والثلاثين.