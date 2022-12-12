النائب طافش يستنكر منع السلطة لإحياء ذكرى انطلاقة حماس بالضفة

استنكر النائب خالد طافش، منع أجهزة أمن السلطة إحياء ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس الخامسة والثلاثين في الضفة الغربية.

وقال طافش إن "قر ار السلطة بمنع إحياء ذكرى انطلاقة حماس بالضفة، يعكس فشل سياستها الإقصائية"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تمنع السلطة إحياء هذه الذكرى، فإن حماس بغزة سمحت لحركة فتح بإحياء ذكرى ياسر عرفات.

وتابع قائلاً: "منع إحياء ذكرى انطلاقة حماس بالضفة الغربية لا يخدم شعبنا الفلسطيني"، مطالباً السلطة بإعادة حساباتها بالتعامل مع هذه الاحتفالات التي لا تشكل خطراً عليها.



وصعّدت أجهزة أمن السلطة في الضفة مؤخراً، من حملة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية، لأنصار حركة حماس والأسرى المحررين.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن الاعتقالات استهدفت طلاباً من جامعة بيرزيت، وأسرى محررين من الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس.

وأدانت حركة حماس حملة الاعتقالات السياسية التي تتزامن مع ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين، مؤكدة أن شعبنا سيبقى حاضناً لمشروع المقاومة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أنّ المحاولات المستميتة التي تبذلها أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقتها في الضفة الغربية محاولات فاشلة، مشددة على أنها لن تنجح في نزع فكرة المقاومة من صدور أبناء شعبنا.

وأدانت الحركة بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال بشكل متزامن ومتناسق، بحق أنصار الحركة في الضفة المحتلة.

وطالبت الحركة السلطة بكف يدها الغليظة عن شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة التنسيق الأمني لصالح الاحتلال على حساب شعبنا وخياراته ومبادئه الوطنية والتحررية.