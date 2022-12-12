هنية: لن نسمح بتنفيذ المخططات الصهيونية في الأقصى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية إن حركة حماس شكلت تحولًا مهمًا وإيذانًا بعهدٍ جديد في مسيرة الصراع مع المشروع الصهيوني، مسجِلةً صفحات مجيدة كتبت فصولها بدماء الشهداء وعذابات الأسرى وجراحاتنا بكل مكان.

ووجّه القائد هنية، خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس، التحية للشهداء الأبرار، "وفي مقدمتهم الشيخ المؤسس أحمد ياسين، وقادة الحركة ورجالاتها الأماجد".

كما وجّه التحية لأسرانا في سجون الاحتلال الذين ما زالوا كالجبال الشامخة ينتظرون كسر القيد وساعة الحرية، "ولجراحنا الشهداء الأحياء، على امتداد مسيرة المقاومة لشعبنا وساحة هذا الوطن المبارك".

حماس ثابتةٌ لم تتغير

وأكد القائد هنية أن حركة حماس منذ انطلاقتها وحتى تحقيق أهداف شعبها، حركة ثابتة في مواقفها السياسية وواضحة في استراتيجياتها، "لم تغير ولم تبدل نظرتها لقضية فلسطين وثوابتها وشكل الصراع مع العدو الصهيوني".

وبيّن أن حركة حماس راكمت القوة في مشروع المقاومة، حيث شكلت عنصرًا حاسمًا في كل المواجهات التي خاضها شعبنا الفلسطيني، "وخاضت انتفاضتيْن وحروبًا سجلت فيها علامات فارقة وتحولات عظيمة واستراتيجية على صعيد مشروع المقاومة".

وأردف "الشعب الفلسطيني احتضن المقاومة لأنه شعب ثائر ومنتفض وفجّر الانتفاضة والثورة تلو الثورة على مدار عقود الصراع".

وأشار أن حركة حماس ولدت من رحم الانتفاضة، وتمثل امتدادًا لمسيرة المقاومة، وإضافة نوعية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، قائلًا إن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة تشكل الخندق المتقدم في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه ومخططاته.

السياسة والمقاومة

وشدد رئيس المكتب السياسي أن حركة حماس زاوجت بين المقاومة والسياسة، ولم تكن السياسة على حساب مشروعها المقاوم.

وأكمل "حركة حماس دخلت العمل الحكومي، وبقيت متمسكة بالعمل المقاوم، فتعاظمت المقاومة في عهدها إلى أن وصلت إلى تشكيل جيش القسام".

الانفتاح وإدارة العلاقات

وأشار القائد هنية أن حركة حماس اعتمدت استراتيجية الانفتاح على كل الدول العربية والإسلامية، وإدارة العلاقات بتوازن دقيق من منطق أن قضية فلسطين هي القضية المركزية لهذه الأمة.

وأكد "حركة حماس وشعبنا الفلسطيني بحاجة لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية ودعمهم وإسنادهم العسكري والسياسي والمالي والتقني حتى نحرر فلسطين".

مردفًا "حركة حماس بَنَت علاقات مع الكثير من العناوين والمجاميع حتى في الساحات الغربية، التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني باستقلاله وعودته".

حماس حركة متماسكة

وقال هنية إن حركة حماس حافظت على وَحدتها وتماسكها القيادي وعمقها الشوري، وقدمت نموذجًا عظيمًا في إدارتها لملفاتها الداخلية والخارجية.

مكملًا "حركة حماس حركة موحدة متماسكة متعاظمة ممتدة في داخل الوطن وخارج الوطن، وفي قلب أبناء هذه الأمة وأحرار العالم".

الوَحدة الفلسطينية

وشدد هنية على إيمان حماس بأن الوَحدة الوطنية الفلسطينية هي ضرورية وخيار وفريضة في مواجهة العدو التحديات، مبينًا أنها قدمت كل ما يمكن من أجل استعادة وَحدة الشعب وصيانة هذه الوحدة والوقوف في وجه العدو الصهيوني كشعب موحد.

وأردف "حركة حماس برهنت خلال مسيرتها على أنها تتمسك بالوحدة الفلسطينية كخيار استراتيجي وتعمل مع الجميع من أجل استكمال هذه الوحدة، وتعمل مع كل فصائل العمل الفلسطيني من أجل إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية بمستوياتها المتعددة".

وأكد أن حركة حماس متمسكة بكل الاتفاقيات التي وقعتها على طريق الوحدة، وآخرها إعلان الجزائر، وجاهزة لتطبيق وإنجاز هذا الاتفاق.

القدس محور الصراع

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس أن القدس محور الصراع مع العدو الصهيوني، وهي تمثل العقيدة والعاصمة، وتمثل العنوان الجامع والموحِد لشعبنا وأمتنا في كل زمان ومكان.

وهدد "لن نسمح مطلقًا بتنفيذ المخططات الصهيونية في المسجد الأقصى أو في القدس بشكل عام، والأيام بيننا، وسيف القدس لم ولن يغمد".

وقال "حركة حماس رابطت مع شعبنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وحافظت على عمق الانتماء الإسلامي لقدسنا وأقصانا".

وأكمل "ظلت القدس وما زالت، واحدةً من الأمانات العظيمة التي تتحملها حماس، ويتحملها شعبنا الفلسطيني".

الضفة ساحة صراع استراتيجي

وأكد القائد هنية أن الضفة الغربية تشهد انتفاضة جديدة ومقاومة متصاعدة رغم محاولات الاحتلال بسط نفوذه والتعاون الأمني الذي يقوم به البعض، "كما أن العدو الصهيوني يرى في الضفة ساحة صراع استراتيجي بنظرته التلمودية المزيفة، في محاولة لبسط النفوذ في الضفة والقدس".

وشدد أن حركة حماس وكتائب القسام موجودة في الضفة، وعرين الأسود في جبل النار، وكتيبة جنين في جنين الصامدة البطلة، "وأبناء الضفة تمتد أيديهم بعمليات بطولية في الضفة الغربية وداخل فلسطين المحتلة عام 1948م".

وبيّن أن الشعب الفلسطيني في الضفة لا يمكن أن يرضخ لكل سياسات العدو، "ونحن الذين نبني المعادلات في الضفة، نحن أمام مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع العدو، ستشهد مزيدًا من الصمود والمقاومة والعمليات في داخل الضفة وحولها".

المقاومة قَدَر وليست شعارًا

وأشار رئيس المكتب السياسي أن المقاومة قَدَر، وليست شعارًا، "وقدر الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويواجه بكل الوسائل، وعلى امتداد ساحة الوطن".

وشدد أن الشعب الفلسطيني على جهوزية لأن ينخرط في المعركة والمواجهة على طريق التحرير والعودة، مبينًا أن المقاومة ستستمر وتتصاعد وتكبر، "وسوف تعلم الدنيا دروس الصمود والتضحية والبذل والعطاء".

سنقطع اليد التي تمتد للأقصى

وحول تهديدات الحكومة الصهيونية الجديدة بزيادة وتيرة تهويد الأقصى، قال "لا يجب أن يظن الصهاينة أن الطريق مفروشة لهم بالورود، بل ستكون مفروشةً بالنار والوعيد، وإذا ظنت الحكومة الصهيونية أنها قادرة على تنفيذ مخططاتها في القدس والضفة، فهي واهمة".

وأكد القائد هنية أن حركة حماس سوف تقطع اليد التي ستمتد إلى المسجد الأقصى، وسوف تتحول الضفة الغربية إلى نارٍ ولهيبٍ في وجه المحتل، "والشعب الفلسطيني شعب متمرس وثائر وجبار، وكما دفن حكومات صهيونية سابقة، سيدفن هذه الحكومة، على طريق إزالة كل الكيان عن أرض فلسطين".

التطبيع لم يُمَرِّر العدو

وقال إن التطبيع مع بعض الحكومات ليس بمقدوره أن يمرر هذا العدو على شعوب الأمة وأحرارها.

مردفًا "مونديال قطر وجه صفعة القرن للاحتلال، فجماهير المونديال حاصرت العدو، وأكدت له أنه جسم غريب، وأنه ليس جارًا ولا صديقًا وحليفًا".

مبادئ لا تراجع عنها

وشدد هنية على عددٍ من المبادئ منها أن القضية الفلسطينية كلٌ لا يتجزأ، "ونحن لا نجزئ قضيتنا ولا أرضنا ولا شعبنا، ولا نقبل بكل مشاريع التصفية والتسوية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني".

كما شدد على أن حركة حماس لن تتوانى في تحرير أسرانا من السجون الصهيونية، "وكتائب القسام التي أنجزت صفقة وفاء الأحرار الأولى، مصممة أن تنجز صفقة مشرفة وأن تكسر هذا القيد، مهما كلفها ذلك من ثمن".

وبيّن أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحرير، ومرحلة إنجاز المشروع على أرض فلسطين المباركة في ظل التخبط الذي يعيشه الاحتلال، والمتغيرات المهمة التي تحيط بالمنطقة.

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