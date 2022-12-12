سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، حيث شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، تراجعا في التعاملات المبكرة بالأسواق المالية السعودية.

وذلك تزامنا مع أداء الذهب في البورصة العالمية، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى 1790 دولارا للأوقية، بانخفاض 7 دولارات عن سعر الأمس البالغ 1،997 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 215.81 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 57.55 دولاراً.

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 197.83 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 52.75 دولاراً.

سعر الذهب في السعودية

حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية حوالي 188.84 ريالاً سعودياً أي ما يعادل 50.36 دولاراً.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 161.86 ريال، بما يعادل 43.16 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب الاقتصادي عيار 14 اليوم في السعودية نحو 125.89 ريال سعودي، بما يُعادل 33.57 دولار.

سعر أونصة الذهب في السعودية

سجل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم، 2022 للبيع= 6712.50 ريال سعودي، بما يُعادل 1790 دولاراً.

وبلغ سعر أونصة الذهب شراء اليوم نحو= 6716.25 ريال سعودي بما يُعادل 1791 دولاراً.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) في السعودية اليوم، نحو 1812.82 ريال سعودي، بما يُعادل 483.42 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 22) في السعودية اليوم، نحو 1899.15 ريال سعودي، بما يُعادل 506.44 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 24) في السعودية اليوم، نحو 2071.80 ريال سعودي، بما يُعادل 552.48 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

وبلغ سعر سبيكة الذهب (حجم 1 كيلو) في السعودية اليوم، نحو 217323.11 ريال سعودي، بما يُعادل 57952.83 دولار.

وجاء سعر سبيكة الذهب (حجم نصف كيلو) في السعودية اليوم، نحو 108855.78 ريال سعودي، بما يُعادل 29028.21 دولار.