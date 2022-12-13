الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لأمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وذكرت أنه واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.