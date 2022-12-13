عبدو: حماس فخر لفلسطين والأمة

قال الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو في رسالة إلى قيادة حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين "أنتم فخر لهذه الأمة ولفلسطين، أنتم قادة المقاومة."

وأكد عبدو في حديث مع "الرسالة نت" أنه لا يمكن إحراز النصر على العدو (الإسرائيلي) دون تضافر جهود أبناء حركة حماس مع جهود كل المقاومين في فلسطين.

وتابع قوله "نشد على أيدي المقاومين ورجال كتائب القسام الذين خاضوا غمار المواجهة مع العدو على مساحة الوطن كاملًا إلى جانب إخوانهم في باقي فصائل المقاومة."

وشدد عبدو على أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة حتى تحقيق النصر واسترجاع كافة المقدسات.