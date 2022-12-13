الرّشق: انطلاقة حماس محطة فارقة في نضال شعبنا المتواصل

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس عزّت الرّشق أنَّ انطلاقة الحركة منذ خمسة وثلاثين عاماً كانت محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، ورافعة مهمَّة للقضية الفلسطينية على كل المستويات.

وشدد الرشق، اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة الحركة على أنَّ الإعلام الفلسطيني بكل أنواعه كان حاضراً بقوّة وفعالية في مسيرة الحركة، وقدّم الشهداء والجرحى في سبيل أداء واجبهم المهني، وأثبت جدارته كفعل مقاوم مساند لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته في كل المحطات التي خاضتها وانتصرت فيها على العدو الصهيوني.

وأشاد عضو المكتب السياسي بالدور المشرّف الذي قام ويقوم به كلّ الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين وخارجها في تعزيز الرّواية الفلسطينية ودحض التزوير الصهيوني ودعايته الكاذبة.

وثمّن دور الإعلام المؤثر في نقل الواقع والأخبار الفلسطينية والتفاعل معها بموضوعية ومصداقية، داعياً إلى إبقاء قضية الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى على سلّم أولوياتها الإعلامية، حاضرة بالتفاعل والاهتمام في صدارة المشهد الإعلامي، وطنياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.