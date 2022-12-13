المحكمة (الإسرائيلية) تصدر أحكامًا جديدة بحق معتقلين من اللد

أصدرت المحكمة (الإسرائيلية) في مدينة اللد صباح اليوم الثلاثاء حكمًا يقضي بحبس الشاب محمد شهاب حسونة 26 عامًا لمدة 3 أعوام، والشاب محمد العاوور 26 عامًا لمدة 18 شهرًا وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر مايو/ أيار 2021.

وأفادت مصادر محلية أن المحكمة (الإسرائيلية) فرضت مبلغ 10 آلاف شيكل على الشاب حسونة إلى جانب حكمه بالحبس.

وكانت النيابة العامة (الإسرائيلية) قد وجهت لائحة اتهام لكل من حسونة والعاوور تتهمهما فيها بـ "إحراق مركبات، والإخلال بالنظام، والمشاركة في أعمال شغب، وحيازة سلاح".

ولا يزال عدد من معتقلي هبة الكرامة غير محكومين، وبعضهم ينتظر حكم المحكمة (الإسرائيلية) في السجن (الإسرائيلي) الفعلي، والبعض الآخر ينتظر قرار المحكمة بالحبس المنزلي.

الجرمق الإخباري