تنشر مؤسسة الرسالة للإعلام، في الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة حماس، فيلما قصيرا بعنوان "365 سلام" يستعرض العلاقة بين حركة حماس والمواطنين المسيحيين في قطاع غزة، ويعبر عن حالة التقدير والمحبة التي تكنها الحركة لهم، وفق ما جاء في الفيلم من شهادات لشخصيات وازنة ومهمة في المجتمع المسيحي الفلسطيني.

وتؤكد شهادات لشخصيات مسيحية، أنّ الحركة ضمنت الحرية الفردية لكل مواطن في غزة بغض النظر عن ديانته، ووفرت أمنا وأمانا لأبناء شعبنا، وكانت ملاذأً آمناً وحقيقياً لهم على مدار أكثر من 15 عاماً.

كما يرصد الفيلم شهادات لشخصيات مجتمعية فلسطينية، تشير إلى تعاون كبير من الجهات الحكومية والحركية، تجاه القضايا التي تتعلق بأبناء شعبنا من المواطنين المسيحيين، وحالة الثقة التي يبديها المواطنون تجاه هذه الإجراءات.

لمشاهدة فيلم 365 سلام بجودة عالية من هنـــــــا: