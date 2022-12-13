إخطارات بوقف البناء لـ18 منزلا ومنشأة غرب سلفيت

سلّمت قوات الاحتلال، الثلاثاء، 18 إخطارا بوقف العمل والبناء في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، أن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل قيد الإنشاء، ومنازل مأهولة بالسكان، وغرف زراعية، ومصانع، وأراضٍ تجري فيها أعمال حفريات في المنطقة الشرقية، ومدخل البلدة الجنوبي.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال سلمت قبل نحو أسبوع 10 إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في المنطقة الشرقية، والجنوبية الشرقية لبلدة قراوة بني حسان.