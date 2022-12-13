بث مباشر الأن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بي ان سبورت.. تبدأ في تمام الساعة الـ 9 مساءً المباراة القوية بين المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022.

ويواجه الفريق المغربي بهمة عالية،نظيره القوي الفرنسي في المونديال.

مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ولمن يبحث عن رابط بث مباراة المغرب وفرنسا ، نضعه لكم لمشاهدة مباشرة من خلال الرابط: (إضـــغـــط هنا).

وتنقل هذه المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، ويمكن مشاهدة على القناة المفتوحة، حيث أعلنت قطر في وقت سابق بثها ما يزيد عن الـ 20 مباراة مجانًا وعلى القنوات المفتوحة التي لا تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

بث مباشر الأن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بي ان سبورت

ويقام نهائي كأس العالم على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد المقبل الموافق 18-12-2022، حيث تنتهي بطولة المونديال الأعظم في التاريخ.

تشكيلة الأرجنتين الرسمية أمام كرواتيا:

ونضع لكم تشكيلة كتيبة ليونيل ميسي الرسمية أمام كرواتيا وهي كالتالي:

حراسة المرمى: إيمي مارتينيز.

الدفاع: مولينيا، كريستيان روميرو، نيوكلاس أوتوماندي، تليافيكو.

الوسط: بارادايس، ديبول، إنز فيرنانديز.

الهجوم: ألفاريز، ماك الستر، ليونيل ميسي.

🚨 تشكيلة الأرجنتين أمام كرواتيا.



🇦🇷🇭🇷 pic.twitter.com/IQRTsJbvq4 — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 13, 2022

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية بين منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تبدأ مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022.

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بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم.. تبدأ المباراة القوية في نصف نهائي مونديال قطر، بين الأرجنتين وكرواتيا، حيث الفائز من هذه المباراة يصل إلى النهائي.

وتستعد الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، مواصلة انتصاراتها، حيث فازت في جميع المباريات منذ بداية المونديال، باستثناء الخسارة في أول مباراة لها أمام السعودية بنتيجة 2-1.

فيما يقود لوكا مودرتيش، الفريق الكرواتي، حيث تألقت كرواتيا منذ بداية كأس العالم، وتمكنت من الوصول إلى النهائي، بعد أن تخطت البرازيل في ركلات الترجيح.