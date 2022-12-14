حماس: سيكون شعبنا اليوم أمام انطلاقة غير مسبوقة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن شعبنا سيكون اليوم أمام انطلاقة غير مسبوقة.

وأضاف قاسم في تصريحات إذاعية من ساحة الكتيبة، "نهنئ شعبنا بانطلاقة حماس التي هي مناسبة لكل شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن حماس شكلت رافعة حقيقية لقضية شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن الآلاف توافدوا لمكان المهرجان قبل ساعات من انطلاق فعاليات المهرجان.

وكشف أن هناك عرضا فنيا مميزا لجوقة القسام وفقرة للقسام ستكون بعد كلمة رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار.