السنوار: نعطي الاحتلال مهلة محددة لإتمام صفقة الأسرى وإلا سنغلق الملف

قال يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة إنهم أداروا جولات تفاوض سرية مع الاحتلال للإفراج عن الأسرى في السجون.

وأشار إلى أن مطالبهم واضحة وهي الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط والأسيرات والأطفال والمرضى، وعلى رأسهم الأسير القائد ناصر أبو حميد، والأسير القائد وليد دقة، والجثامين المحتجزة والأسرى القدامى، مقابل منغستو والسيد.

وهدد السنوار الاحتلال قائلا: "نمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام هذه الصفقة، وإلا سنغلق ملف الجنود الأربعة إلى الأبد، وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا بإذن الله".

وحيا السنوار خلال كلمته في مهرجان "آتون بطوفان هادر" احتفالا بانطلاقة حركة حماس الـ35 القابضون على الجمر في غزة ، ومربيات الأجيال وأمهات وأخوات وزوجات وبنات والأبطال والفدائيين، وعرين الأسود وجنوده وأهل القدس بكل بلداتها وقراها، وسكان الداخل المحتل.

وقال: سلام على أسود العرين الذي بات فكرة وعقيدة وسلوكًا، وأثبت أن مسار التنسيق لم يحقق لشعبنا إلا الفشل والدمار، وأن عقيدة أن البندقية والمقاومة هي السبيل لتحقيق أهداف شعبنا، مؤكدا أن أسود العرين ليست في نابلس فقط، بل تسري في روح كل الوطن.

وشدد على أن حركته لم تختلف استراتيجيا يوما مع حركة فتح عندما كانت ترفع خيار الكفاح المسلح، وإنما الاختلاف فقط جرى عندما سلكت مشاريع التسوية والتنسيق الأمني، مشيرا إلى أنهم على توافق مع كل مكونات شعبنا في وجه الاحتلال، "وها هم مجاهدونا في جنين والعرين لا يكاد أحدهم أن يميز أحدا عن الآخر".

وبين أن ظاهرة مخيم جنين وكتيبة بلاطة وعرين الأسود، وعمليات مقاومة الاحتلال، وعدم السماح له باستباحة الضفة، وتصاعد المقاومة بكل أشكالها، هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف شعبنا.

وذكر السنوار أن حملة الاعتقالات ضد أنصار حماس في الضفة تؤكد أن فريق السلطة مصرّ على الاستمرار في مسار التنسيق الأمني، داعيا السلطة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتكررة بإيقاف التنسيق الأمني فورا، ووقف الاعتقالات السياسية.

وأكد رئيس حركة حماس في غزة أنه لا يمكن لأحد أن يفرض عليهم شروط الرباعية بالاعتراف بالكيان، وهذا لن يحدث أبدا، "ولو أُبدنا عن بكرة أبينا".

وذكر أن حكومة الاحتلال المتطرفة القادمة تنذر بتسريع تهويد مدينة القدس وتصفية الوجود العربي فيها، والانقضاض على أسرانا، وتسريع عمليات القتل والإعدام، والهجوم الكاسح على ضفتنا الباسلة، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحملات الاعتقال.

ووجه لهم رسالة قائلا:" رسالتنا لقادة الاحتلال الفاشيين، نحن لا نخشاكم ولا نخشى تهديداتكم، وقد جرب شعبنا ومقاومتنا من هو أشرس وأعتى منكم، لقد أسقطنا حكوماتكم، ونحن قادرون على إسقاط كل حكومة لكم، ولن تعجزوا شعبنا ومقاومتنا.

وأضاف: الحكومة (الإسرائيلية) بتطرفها قد فعلت نظام التدمير الذاتي، وبذلك تزداد قوة شعبنا وقواه الحية، وتزداد الفرصة لشعبنا ومقاومته ليذيقوا الاحتلال سوء العذاب.

وتابع: "سنأتيكم بطوفان هادر وبصواريخ دون عد، وبطوفان جنود دون حد، وبملايين من أمتنا مدا بعد مد.

ودعا الشعب والكتائب الوطنية لأخذ زمام المبادرة، والخروج بالقضية من نفق الظلام والمصالح العبثية الشخصية، وعدم السماح بالعودة لمربعات النزاعات الداخلية.

وناشد المقدسين بالصبر والصمود، واعدا بأن يأتيهم المدد من الشعب والأمة أكبر وأسرع مما تتوقعون.

وقال مخاطبا الشتات :"أهلنا في الشتات، اعلموا أن الصبح قريب، فأعدوا عدتكم للعودة والزحف القريب".

وأكد أنه بصبر غزة وأهلها تحققت معادلات الردع مع العدو، وإن كتائب القسام وأجنحة المقاومة لن يضيعوا دقيقة عمل لبناء قوة التحرير وجيش العودة وتقرير المصير.