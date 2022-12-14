بكلمة مقتضبة.. القائد محمد الضيف يوصل رسائل استراتيجية

شكّل ظهور قائد هيئة أركان كتائب القسام، محمد الضيف، في كلمة مسجلة له في حفل انطلاقة حركة حماس ال35، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، الحدث الأبرز في المهرجان.

وفي كلمة مقتضبة بصوت الضيف، وجّه رسالة ذات دلائل كبيرة تعبّر عن المرحلة المتقدمة في معركة التحرير والتجهّز للمعركة المفصلية مع الاحتلال.

ولم ينسَ الضيف، توجيه كلمة للمستوطنين وقيادته، مؤكدا خلالها أن زوالهم أقرب من أي وقت مضى وما عجز عنه آباءهم مؤسسي الكيان لن ينجحوا فيه.

اقرأ للمزيد.. بالفيديو| الضيف: فلتتوحد الرايات ولتلتئم الجبهات ولتفتح الساحات لتحرير فلسطين

** دلالات كبيرة

أكد اللواء المتقاعد والخبير بالشأن العسكري يوسف الشرقاوي، أن كلمة قائد هيئة أركان كتائب القسام، محمد الضيف، مقتضبة ولكنها تحمل دلالات كبيرة.

وقال الشرقاوي في حديث لـ "الرسالة نت" إن الضيف يتمتع بمصداقية عالية عند العدو قبل الصديق، "وبالتالي جميع حديثه يُؤخذ على محمل الجد".

وأضاف: "لك أن تتابع الإعلام العبري حاليا ليحلل كل حرف تحدث به، فحديثه عن وحدة الساحات تحقق فعلا في معركة سيف القدس في مايو الماضي".

ولفت الشرقاوي إلى أن كلمة الضيف تأتي تأكيدا على معركة "سيف القدس" والمضي فيها، رغم ما يحدث من انتهاكات في القدس والضفة المحتلتين.

ووجه قائد هيئة أركان المقاومة محمد الضيف كلمة للشعب الفلسطيني، خلال المهرجان الجماهيري الحاشد في ساحة الكتيبة الخضراء احتفالاً بالذكرى الـ35 لانطلاقة حركة حماس.

وقال الضيف في رسالة صوتية مسجلة: "يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد".

وأضاف: "سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهداً أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين".

ووجه رسالة للاحتلال: "أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله".

وتابع: "لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين".

بدوره، ذكر المختص في الشأن السياسي، أيمن الرفاتي، أنه ولأول مرة منذ 8 سنوات يظهر القائد العام لكتائب القسام في رسالة مسجلة.

وقال الرفاتي في حديث لـ "الرسالة نت" إن ظهور القائد الضيف يحمل رسالة واضحة تؤكد على عدة رسائل، تعمل حركة حماس عليها وأهمها وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال.

وأضاف: "كما أن رسالته تؤكد على ضرورة مراكمة القوة لدحر الاحتلال والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، فكلمة الضيف تعطي إشارات واحدة للكل الفلسطيني بأن العد التنازلي بدأ لتدمير الاحتلال والتجهز لمعركة التحرير".

وأوضح الرفاتي أن الضيف وجَّه رسالة للمجتمع الصهيوني وقيادة الاحتلال بقرب نهاية هذا الكيان، "وأن جميع محاولاته من الاستمرار بالتطرف والقتل والتشريد لن تستطيع تحقيق ما فشل به من أسس دولة الاحتلال، والذي كان أكثر إجراما من الجيل الحالي".

وأحيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، ذكرى انطلاقتها الـ 35، في مهرجان مركزي حاشد بغزة حمل عنوان "آتون بطوفان هادر"، شاركت فيه مئات الجماهير.