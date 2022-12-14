باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ذكرى انطلاقتهم المباركة الـ 35 الخامسة والثلاثين، وتتقدم من قيادة الحركة ومن الأخ القائد إسماعيل هنية واعضاء المكتب السياسي وكوادر ومناصري الحركة بالتهنئة الحارة بذكرى الانطلاقة.

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، على أن انطلاقة حماس منذ 35 عاماً كانت وما زالت إضافة مميزة للعمل النضالي والجهادي في فلسطين، وتؤكد على الدور التاريخي النضالي المشترك بين الجبهة والحركة والعمل المشترك لدعم نضال شعبنا وكفاحه وتطلعاته للحرية.

وأكد الجبهة الشعبية الدعوة لتغليب مصالح الشعب الفلسطيني وتوحيد كل الجهود لإنهاء الانقسامـ مشيرة إلى أن هذه الحشود الهادرة ما هي إلا استفتاء على تبني خيار المقاومة وعلى الالتفاف الشعبي حولها في ظل ما يمارس على القضية الفلسطينية من مؤامرات ومشاريع تصفية تصطدم دائماً بوعي وصمود شعبنا المرابط.