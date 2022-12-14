شاهد الآن.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا بدون تقطيع أو إعلانات.. يخوض المنتخب المغرب اختبارًا هو الأصعب منذ بداية المونديال في قطر، أمام منتخب الدويك الفرنسية.

ويسعى المغرب إلى كتابة التاريخ بالتأهل إلى نهائي مونديال قطر، في استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل، بينما يسعى المنتخب الفرنسي للمحافظة على لقبه.

وتعد مباراة فرنسا والمغرب من أقوى المباريات في كأس العالم، حيث أن المنتخبان قدما أداءً كبيرًا منذ بداية المونديال الذي انطلق في الـ 18 من الشهر الماضي.

شاهد مباشر المغرب وفرنسا

ويبحث عشاق كرة القدم، من مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا من خلال تقنية البث المباشر، حيث تعرض على مواقع الانترنت مجانًا.

في الرسالة نت نضع لكم رابط مباراة المغرب وفرنسا، لتتمتعوا بمشاهدتها من خلال (إضغط هنا).

ومنذ بداية المونديال، تبث قناة الكأس القطرية، وقناة بي إن سبوت القطرية، مبارياته القوية، على القنوات المشفرة، باستثناء 23 مباراة حيث أعلنت قطر أنها ستبثها مجانًأ.

وتعد مباراة المغرب وفرنسا، واحدة من المباريات المجانية، ويمكن للجميع مشاهدتها على قناة بي إن سبورت المفتوحة وكذلك الكأس.

وحقق المغرب انجازًا عربيًا هو الأول من نوعه، حيث يعد أول منتخب عربي يتمكن من الوصول إلى دور نصف نهائي في كأس العالم.

اقرأ المزيد: شاهد.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم بقطر

شاهد.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم بقطر.. تبدأ المباراة القوية، في نصف نهائي كأس العالم، بين المنتخب الفرنسي، بطل النسخة الماضية من المونديال، والمنتخب المغربي الذي قدم أداءً كبيرًا في البطولة.

ويسعى المنتخب المغربي، لمواصلة مفاجأته امام فرنسا، بعد أن استطاع، اقصاء، إسبانيا والبرتغال، وتصدر مجموعته القوية على حساب بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وتبحث الجماهير العربية، عن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا مباشر، حيث تشجع المنتخب المغربي الذي كتب التاريخ، كونه اول منت عربي يتمكن من الوصول إلى نصف نهائي المونديال، حيث لم يسبق لفريق عربي تحقيق هذا الإنجاز.

مباشر مباراة المغرب وفرنسا

ويمكن لمن أراد رابط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، في كأس العالم بقطر، أن يشاهدها من خلال تقنية البث المباشر علمًا أنها بتث على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس المفتوحة، وهما قناتان قطريتان.

وأعلنت قطر منذ بدأ المونديال، انها ستبث ما يزيد عن 20 مباراة بالمجان، على القنوات المفتوحة، وحتى اللحظة تواصل بث المباريات.. للوصول إلى مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا (إضغط هنا).

والفائز من هذه المباراة من المقرر أن يقابل، المنتخب الأرجنتيني، بعد تأهله إلى النهائي الذي سيقام على استاد لوسيل يوم الأحد القادم، بعد ان فازت كتيبة ميسي على كرواتيا بنتيجة 3-0.

ومنذ بدء المونديال في تاريخ 20-11-2022، أقصيت 3 دول عربية وهي (تونس-قطر-السعودية)، بينما يواصل المنتخب المغربي شق طريقه نحو النهائي.