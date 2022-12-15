إصابتان واعتقالات خلال مواجهات ومداهمات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أصيب خلالها شابان وتخللها اندلاع مواجهات واشتباكات وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت الشابين ناصر عبد الله وهشام عواد بعد مداهمة منزليهما.

واحتجزت قوات الاحتلال الطفل أحمد نوح وهو من ذوي الإعاقة، واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تخلي سبيله.

وأفادت الإغاثة الطبية في نابلس بأن إصابتين بالاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال في مخيم عسكر القديم أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال انسحابها من المخيم بالقرب من مخيم بلاطة، كما أطلقوا النار صوب حاجز بيت فوريك شرق نابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة سالم شرق نابلس، وداهمت منزل الأسير عبد السلام عيسى الذي اعتقلته قوة خاصة أمس، وقامت بتفتيش المنزل.

واعتدت مجموعة من المستوطنين على أحد المنازل في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال معتصم فتحي ضمرة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في بلدة بيتونيا غر ب المدينة.

وألقى شبان عبوة متفجرة تجاه موقع لقوات الاحتلال قرب قرية النبي صالح برام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من بلدة بيت أمر، وهم: الشقيقين مهند ومهدي عوض، ومروان صبارنة وبلال عوض وعمر الصليبي وحمزة أبو ماريا ووسيم بحر وجميل أبو عياش.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، رشق خلالها الشبان آليات الاحتلال بالحجارة خلال انسحابها من البلدة.

وطالت الاعتقالات في الخليل عبد الله محمد أبو ماريا، وخليل جمال أبو مارية، ومهند زهير العلامي، وعنان صدقي اخليل، ومحمد جادالله الصليبي، ونضال حسني زعاقيق، ومهند محمد أبو مارية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كرم وائل أبو شملة بعد أن داهمت منزله في بلدة يعبد، ومحمد عبد السلام حنايشة، ونور حمارشة من بلدة قباطية، أثناء مرورهما على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.