حماس ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية العظمى على قرار بحق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية.

وأكد عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل "الرسالة" نسخة عنه أنه لا سيادة للمحتل الصهيوني على الأرض الفلسطينية بما فيها مواردها الطبيعية، مثمنا تصويت الدول على القرار.

وطالب القانوع الأمم المتحدة والدول كافة بترجمة هذا القرار إلى أفعال عبر الضغط على الكيان المحتل لمنعه من سرقة الموارد الطبيعية، حتى نيل الحق في الحرية وتقرير المصير.

وصوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 10 من نوفمبر 2022 على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية.

وكانت (151 ) دولة مع القرار، فيا صوتت ضده ( 7 ) دول:(كندا، اسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الامريكية ) وامتنعت (10 ) دول(استراليا، بوروندي، كاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، كيريباتي، رواندا، جنوب السودان، توغو، تنزانيا).