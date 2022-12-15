القدوة للرسالة: آمل أن ينعكس خطاب السنوار على مواقف الأطراف الأخرى

عبرّ د. ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، عن تأييده لخطاب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي ألقاه بمهرجان انطلاقة حماس الـ 35 أمس الأربعاء في الكتيبة الخضراء.

وقال القدوة لـ "الرسالة نت": "شخصيا متقبل الخطاب، وآمل أن يكون موقف جميع الأطراف الوطنية الأخرى".

ووصف القدوة انطلاقة حماس بـ "التجمع الوطني المهيب والمقدرّ"، مشيرا إلى أن حضور الفصائل والقوى والشخصيات المستقلة تعبير عن رغبة الجميع في الوحدة.

وأكدّ على ضرورة عمل الأطراف المختلفة جميعا في سياق جهد ورؤية مشتركة؛ لرسم خلاص وطني مشترك نحو المرحلة القادمة، "هذا بلا شك معقد ويحتاج لجهد ورؤية؛ لكننا ماضون جميعا في ذلك".

وشددّ يحيى السنوار قائد حماس بغزة، على أن حركته لم تختلف استراتيجيا يوما مع حركة فتح عندما كانت ترفع خيار الكفاح المسلح، وإنما الاختلاف فقط جرى عندما سلكت مشاريع التسوية والتنسيق الأمني.

وأكد رئيس حركة حماس في غزة أنه لا يمكن لأحد أن يفرض عليهم شروط الرباعية بالاعتراف بالكيان، وهذا لن يحدث أبدا، "ولو أُبدنا عن بكرة أبينا".