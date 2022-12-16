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سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 16ديسمبر 2022 ، وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية، إلى مستوى 43.200 ليرة للشراء، و 43.000 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وذلك بعد أن كان يوم أمس مستوى 42.900 ليرة للشراء، و 42.700 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 15-12-2022، إلى مستوى 1.615.27 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0684 دولار أمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

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