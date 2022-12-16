المغرب يستضيف كأس العالم للأندية المقبلة و32 ناديا في نسخة 2025

كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو عن استضافة المغرب لمونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 شباط/فبراير 2023.

وقال إنفانتينو اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي بالدوحة، "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 شباط/فبراير 2023".

وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علماً ان المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

وأعلن الأهلي المصري، وصيف بطل إفريقيا، مشاركته في البطولة، نظراً لتمثيل الوداد الدولة المضيفة. وكتب على موقعه الرسمي "تلقى النادي قبل قليل خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية.. يشارك فريق الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي.. والثامنة في تاريخ النادي".

وستكون المرة الثالثة يستضيف فيها المغرب مونديال الاندية بعد 2013 و2014، علماً ان النسخة الاخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنجليزي.

وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس "فيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً، "النسخة الاولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع اصاحب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 نادياً، لكن جائحة كورونا اجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.

ويقدم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم نسخة تاريخية حاليا في (كأس العالم فيفا قطر 2022)، حيث خسر في نصف نهائي البطولة أمام فرنسا، بطلة العالم، ويلعب غدا السبت في "مباراة إعادة" أمام كرواتيا لتحديد الفائز بالمركز الثالث في البطولة.