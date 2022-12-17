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سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 17ديسمبر 2022 تشهد تراجع

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 17ديسمبر 2022 تشهد تراجع
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 17ديسمبر 2022 تشهد تراجع
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سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 17ديسمبر 2022 ، تراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، في التعاملات اليومية بالأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية، في ظل حركة البيع والشراء المستمرة في أسواق المملكة ، وسعر أوقية الذهب 1777 دولارا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 214.25 ريال، ما يعادل (57.13 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 196.39 ريال، ما يعادل (52.37 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 187.46 ريال، ما يعادل (49.99 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 160.68 ريال، ما يعادل (42.85 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 124.98 ريال، ما يعادل (33.33 دولار).

سعر أوقية وجنية الذهب في السعودية

ووصل سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6663 ريالاً، ما يعادل (1777 دولاراً).

وجاء سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6667 ريالاً، ما يعادل (1778 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1799 ريالاً، ما يعادل (479 دولاراً).

ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1885 ريالاً، ما يعادل (502 دولار).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2056 ريالاً، ما يعادل (548 دولاراً).

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