سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 17ديسمبر 2022 ، وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 17-12-2022، إلى مستوى 43.550 ليرة للشراء، و 43.350 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وذلك بعد أن كان يوم أمس مستوى 43.500 ليرة للشراء، و 43.300 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

وارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، حيث وصل عند 30.600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 17-12-2022، إلى مستوى 1.603.47 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0604 دولار أمريكي.

سبب انخفا الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.