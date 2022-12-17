الدفاع عن المظلومين جريمة تلاحقها السلطة

لا زال أهالي المعتقلين يجتمعون كل يوم في الضفة الغربية لرفض سياسة القمع والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي التي تتبعها السلطة مع أبنائهم ولا سيما أبناء حماس، ولا زالت مؤسسة "محامون من أجل العدالة" تحاول نبش القضايا وفضح التعسفات والوقوف إلى جانب المعتقلين.

ومنذ أيام، أبلغت نقابة المحامين المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ومدير مؤسسة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، بأنه مطلوب لجهاز المخابرات العامة على خلفية عمله الحقوقي.

المحامي ظافر صعايدة، أحد أعضاء مجموعة "محامون من أجل العدالة" قال إن الأجهزة الأمنية تشن حملة اعتقالات سياسية واسعةن وبالوقت نفسه لا تريد أن تعطي المعتقلين حقهم في الدفاع عن أنفسهمن وذلك عبر استهداف المدافعين عنهم وملاحقتهم، وهكذا تحوّل العمل الحقوقي والدفاع عن المظلومين جريمة يُلاحق صاحبها.

وذكر صعايدة في مقابلة مع "الرسالة" أن نقابة المحاميين بلغت كراجة بأن المخابرات تريده في القريب وسوف ترسل له خلال أيام، وهذا مناف للقانون.

ويرى صعايدة أن تصرف النقابة غير قانوني وتعاطيها مع الموضوع غير أخلاقي، لأنها ليست الجهة المخولة بإيصال تلك الرسالة، بل هي مهمة النيابة العامة.

وبين أن النقابة أوصلت رسالة شفهية ولم يكن فيها أي أوراق مكتوبة، معتبرا أن ما جرى بمثابة تهديد وابتزاز، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرسل فيها تهديد لكراجة.

وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار حملات التشويه التي يمارسها جهاز المخابرات العامة بحق مدير المجموعة المحامي مهند كراجة، معتبرة أن إبلاغ نقابة المحامين نية استدعائه من طرف المخابرات تضييق وابتزاز.

وذكرت في بيان صدر عنها أن هدف الأجهزة الأمنية ثنيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط من أجل توفير مساحة آمنة للحريات العامة في فلسطين.

وعرفت مجموعة محامون من أجل العدالة نفسها أنها تعمل منذ سنوات للدفاع عن المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، كما أنها تتابع الانتهاكات الحاصلة أثناء الاعتقالات الميدانية وداخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وكذلك أثناء مجريات التحقيق داخل مكاتب النيابة العامة.

وبينت أنها تعتمد في روايتها على ما توثقه من متابعة مباشرة للأحداث على أسس موضوعية بعيدة عن مساعي أي طرف يسعى أو يحاول سحب المجموعة لدائرة محددة لخدمة رواية معينة.