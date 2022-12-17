لماذا امتنعت (إسرائيل) عن التعليق على كشف القسام سلاح الضابط هدار؟

امتنع جيش الاحتلال والمؤسسة (الإسرائيلية) الرسمية عن التعليق على عرض كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلاح الشخصي للضابط (الإسرائيلي) الأسير لدى الكتائب "هدار غولدين".

وذكر المراسل العسكري (الإسرائيلي) "أمير بار شالوم"، أن الاحتلال تابع مهرجان انطلاقة حماس الـ35 في غزة عن كثب، بما في ذلك الكشف عن سلاح هدار، إلا أن جيش الاحتلال اتخذ قرارًا بعدم التعاطي مع قضية السلاح "حتى لا يمنح حماس إنجازًا إعلاميًا".

وقال المراسل إن: "الاحتلال لم يؤكد حتى الآن هل يعود السلاح فعلًا للضابط أو لا بالنظر إلى قرار عدم التعامل مع مخرجات مهرجان الانطلاقة؛ سعيًا لعدم منح حماس إنجازًا بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "حماس تسعى طوال السنوات الأخيرة لممارسة الحرب النفسية تجاه عائلات الجنود الأسرى في القطاع".

وعقّب المراسل (الإسرائيلي) عن الرد (الإسرائيلي) على حديث رئيس حماس في غزة يحيى السنوار بشأن منح الاحتلال مهلة أخيرة لإبرام صفقة تبادل، قائلًا: "إن موقف (إسرائيل) بهذا الخصوص لم يتغير، وهو عدم تكرار الثمن الذي دفعته بصفقة شاليط، خاصة في ظل الاعتقاد (الإسرائيلي) أن الجنود ليسوا أحياءً".

وكانت وحدة الظل التابعة للقسام كشفت، خلال انطلاقة حماس، عن بندقية الضابط الأسير لديها "هدار غولدين".

واعتلى مقاومون من الوحدة منصة مهرجان الانطلاقة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة حاملين معهم بندقية الضابط.

وأوضح أحد عناصر وحدة الظل إن رقم بندقية الضابط غولدين 42852351.

وأكد أن البندقية "كانت غنيمةً من غنائم هذا اليوم العظيم اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم".

ووقعت عملية أسر الضابط غولدين في اليوم الأول من أغسطس/ آب 2014 شرقي مدينة رفح خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كلمة الضيف

وفيما يتعلق بالكلمة الصوتية للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، والتي بُثت خلال مهرجان انطلاقة حماس الـ35 في غزة، قالت محافل أمنية إسرائيلية إنها تبحث توقيت التسجيل.

وذكر "أمير بار شالوم"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الضيف يتمتع بشعبية مرتفعة للغاية في صفوف الفلسطينيين، وكان آخر تصريح له قبيل عملية "سيف القدس" بمايو/ أيار 2021.

وتسائل المراسل "هل نحن أمام حدث مشابه حتى يخرج الضيف بهذا التسجيل؟".

وكان الضيف دعا، خلال كلمته الصوتية إلى توحد جميع الرايات والتئام كل الجبهات والساحات من أجل تحرير فلسطين.

وقال الضيف: "لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين".

ووجه الضيف رسالة لقادة الاحتلال و(الإسرائيليين) قائلًا: "أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم".

وأضاف "ستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم".

وشارك عشرات الآلاف، الأربعاء الماضي، بمهرجان انطلاقة حركة حماس الـ35 بمدينة غزة، بحضور قادة الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الاعتبارية.