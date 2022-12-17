مباشر الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني المواجهة الأصعب والأهم في مونديال قطر، حيث أن الفائز من المباراة النهائية يتوج بالبطولة الأغلى في التاريخ.

ويسعى رفاق ليونيل ميسي، بتتويجه باللقب الذي يرى العديد من الخبراء الرياضيين، بأنه ينقص الأسطورة ليصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وتبحث الجماهير العريضة عن مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم، حيث المتعة الكروية المتكاملة.

مباشر نهائي المونديال فرنسا والأرجنتين

وتشاهد الكثير من الجماهير العريضة، المباريات من خلال رابط بث مباشر على الانترنت، حيث بثت جميع مباريات كأس العالم على قناتي بي إن سبورت، والكأس، وهما قطريتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع.

إلا أن هذه المباراة النهائية، أعلنت قطر أنها ستبثها على القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك مدوفع ومسبق.

للوصول إلى رابط مشاهدة نهائي كأس العالم مباراة فرنسا والأرجنتين إضغط هنا.

مشوار الأرجنتين وفرنسا

ونجح المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني من تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضوها في كأس العالم بقطر، 2022، باستثناء مباراة واحدة حيث تلقى كل فريق منهم خساراة واحدة.

وكانت خسارة المنتخب الأرجنتيني امام المنتخب السعودي في أول مواجهة لهم في المونديال، بينما خسرت فرنسا أمام المنتخب التونسي في آخر مباراة من دور المجموعات بالمونديال.

وانطلق كأس العالم بقطر، في تاريخ الـ 20-11-2022، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وهو نفس الاستاد الذي يستضيف المباراة النهائية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، والسادسة عصرًا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، حيث من المقرر أن يمتلئ الملعب.

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وقدم المنتخب المغربي أداءً كبيرًا في البطولة، حيث استطاع إقصاء إسبانيا والبرتغال، في الأدوار الـ16 والـ8، بينما اقصي من المنتخب الفرنسي في الدور النصف نهائي.

بينما أقصي، المنتخب الكرواتي في نفس الدور من المنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها بنتيجة 3-0، وفي وقات سابق استطاعت كرواتيا إقصاء كل من اليابان والبرازيل في الأدور الـ16 والـ8.