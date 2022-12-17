الهيئة الوطنية تندد باعتقال مناضلي شعبنا في الداخل المحتل

نددت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل، اليوم السبت، باعتقال قوات الاحتلال ثلاثة من مناضلي أبناء شعبنا في الداخل المحتل أثناء فعاليتهم الشعبية التي تمت في حيفا احتجاجاً على الأحكام الفاشية وتضامناً مع المعتقلين خلال هبة الكرامة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن سياسة الإرهاب والردع وكي الوعي لن تنجح وسيبقي شعبنا قوياً صامداً موحداً ومتمسكاً بحقوقة بالرغم من ممارسات الاحتلال القمعية.

وشددت الهيئة، أن قمع الاحتلال واعتقاله ثلاثة نشطاء خلال وقفة لحراك حيفا لن تكسر إرادة شعبنا في التحامه مع قضيته الوطنية.

وقالت: "إن إصرار نشطاء الداخل المحتل على التضامن مع إخوانهم من معتقلي هبة الكرامة (الذين أصدر الاحتلال بحقهم أحكاماً قاسية ظالمة وجائرة بتهمة المشاركة بهبة الكرامة المجيدة) على الرغم من تهديدات الاحتلال هو تأكيد على وحدة شعبنا في الداخل في مواجهة القمع والإرهاب".

وأضافت، "أن الرد على أحكام وقرارات القمع والتعسف الفاشية تكمن بالوحدة والصمود والكفاح".