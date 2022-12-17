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3عمليات إطلاق نار و4 نقاط مواجهة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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الضفة المحتلة – الرسالة نت

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 7 عمليات مقاومة، من بينها 3 عمليات إطلاق نار، و4 نقاط مواجهة.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح، فيما شهدت جنين ونابلس عمليات إطلاق نار في جبع وترسلة، وحاجز حوارة.

واندلعت مواجهات في القبة في بيت لحم، وكفر قدوم بقلقيلية، وبيت أمر في الخليل.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في قرية جبع ومنطقة ترسلة في جنين، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في على حاجز حوارة في نابلس.

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