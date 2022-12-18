شاهد| اعتقال شابة وإبعاد سيدة من أم الفحم عن الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الشابة نور محاميد من مدينة أم الفحم صباح اليوم الأحد أثناء دخولها للمسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.

وقالت محاميد لحظة اعتقالها، "وأنا داخلة على الأقصى أخذوني، ما عملت إشي".

وفي السياق، أصدرت قوات الاحتلال اليوم الأحد قرارًا بإبعاد المرابطة منتهى إمارة من بلدة زلفة قرب أم الفحم عن المسجد الأقصى المبارك وذلك خلال تواجدها داخل مدينة القدس.

ومنذ الصباح، شددت قوات الاحتلال الخناق على الفلسطينيين في القدس بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ما يسمى عيد "الأنوار/الحانوكاه".

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي انتشرت بكثافة داخل البلدة القديمة في القدس منذ ساعات الفجر الأولى، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد.

وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال شوهدت وهي تُخرج المصلين من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين.