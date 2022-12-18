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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
معادلات عسكرية رسختها كتائب القسام مع الاحتلال
18 ديسمبر 2022 . الساعة: 10:57 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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